In un impegno continuo per la sicurezza e la privacy degli utenti, Apple ha recentemente depositato due brevetti innovativi mirati a proteggere le informazioni visualizzate sui display di iPhone e Mac da occhi indiscreti. L’iniziativa, volta a garantire un ambiente più sicuro in luoghi pubblici e affollati, promette di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo dei dispositivi Apple.

Nuovi brevetti per proteggere la privacy su iPhone e Mac

La prima soluzione brevettata è dedicata agli utenti di iPhone ed impiega uno speciale film applicato sul display. Questo film consente solo all’utente di visualizzare chiaramente e con qualità ciò che appare sullo schermo. Inoltre, questa opzione funziona anche su superfici curve, garantendo la massima protezione della privacy. Con un angolo visivo di circa 170 gradi, gli sguardi indiscreti diventano inefficaci, offrendo un livello di sicurezza ulteriore. Questo è particolarmente importante, considerando che, se violato, il Passcode di un dispositivo potrebbe consentire l’accesso a informazioni sensibili come l’Apple ID.

La seconda soluzione è pensata per i computer Mac ed è una combinazione di hardware e software. Questa innovazione consente agli utenti di ridurre significativamente l’angolo visivo, fungendo da “paraocchi” digitali e creando una barriera virtuale di protezione. Disponibile solo su schermi piatti, questa soluzione sfrutta la polarizzazione del pannello attraverso microscopiche alette regolabili. In alternativa, il brevetto propone l’uso di cristalli liquidi per limitare la visibilità di determinati colori da posizioni laterali, complicando la visualizzazione del contenuto per gli occhi curiosi.

Tuttavia, come per tutti i brevetti, non è garantito che queste soluzioni verranno integrate nei prodotti in commercio. Ciò nonostante, l’iniziativa dimostra chiaramente che Apple è attivamente impegnata nella ricerca di modi innovativi per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti, specialmente in ambienti densamente popolati. Resta da vedere se queste tecnologie si trasformeranno in caratteristiche tangibili nei futuri dispositivi Apple, ma l’intenzione è chiara: proteggere le informazioni personali in modo sempre più efficace.