Il noto evento del Black Friday è arrivato ed ha reso felici tantissimi utenti. Le varie aziende più rinomate hanno infatti proposto in questi giorni degli sconti e delle offerte davvero eccezionali. Tra queste, c’è anche Sony che ha proposto su PlayStation Store degli sconti sorprendenti. Ora, però, mancano solo pochissime ore prima che questi sconti finiscano per sempre.

PlayStation Store, ultime ore per i super sconti per il Black Friday

Il Black Friday è quasi giunto al termine e gli utenti avranno poco tempo per sfruttare i super sconti proposti su PlayStation Store. Come già accennato in apertura, infatti, questi giorni sono stati molto intensi grazie a questo importante evento di sconti ed offerte mozzafiato. Il colosso nipponico Sony è stato uno dei più rinomati e che ha proposto degli sconti davvero sorprendenti che hanno reso felici gli utenti.

Per i ritardatari, c’è ancora qualche ora disponibile per usufruire di questi sconti. Su PlayStation Store, infatti, sono ancora disponibili alcune delle super offerte proposte dall’azienda per il Black Friday. Bisogna però affrettarsi dato che queste offerte e sconti scadono proprio oggi 27 novembre 2023. Tra gli sconti più interessanti proposti dal colosso giapponese Sony sul proprio store, ci sono senz’altro tantissimi videogiochi proposti in sconto ad un prezzo inferiore ai 20 euro.

Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition. Quest’ultimo è solitamente venduto ad un prezzo di 99,99 euro. Grazie allo sconto dell’80% in occasione del Black Friday, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di appena 19,99 euro. Con uno sconto del 50% ovvero ad un prezzo di 19,99 euro c’è poi il famoso videogioco Final Fantasy VII Remake.