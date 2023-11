Grazie ad un coupon del 50% direttamente nel carrello, potrete portarvi a casa un localizzatore GPS per auto per soli 8 euro.

Il prodotto è attualmente disponibile sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Localizzatore GPS in offerta su Amazon

Il tracker ha una batteria da 6000 mAh, che supera di gran lunga la durata della batteria di altri concorrenti e non è necessario spendere soldi extra per gli accessori della batteria. Tieni traccia di auto, veicoli, camion, bambini, motociclette, ATV, barche, droni, bambini, adolescenti, coniugi, animali domestici, borse, bagagli, anziani, morbo di Alzheimer, autismo, dispositivi, strumenti, dipendenti, beni aziendali, flotta e oggetti di valore.

Il dispositivo ha un raggio d’azione illimitato, una batteria ricaricabile a lunga durata, un design discreto e compatto e funziona in modo affidabile e discreto per lunghi periodi di tempo. Personalizza gli avvisi di velocità. Crea report di dati e cronologia che acquisiscono informazioni preziose sul tuo tracker, come percorso, velocità e timestamp.

Il dispositivo viene fornito con l’app per smartphone “TrackerOne”. I pagamenti anticipati a lungo termine sono in media di € 4,99 al mese. Seguendo questo link potrete acquistarlo al prezzo di 8 euro.