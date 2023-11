Le novità su Netflix non finiscono mai e, come ben sappiamo, ogni mese il catalogo della piattaforma si arricchisce di nuovi contenuti di tutti i generi e per tutte le età.

D’altronde Netflix è famosa per accontentare le esigenze di tutti con contenuti davvero innovativi e spesso anche originali.

Quali sono i nuovi contenuti in arrivo su Netflix per il mese di dicembre?

I nuovi arrivi, come sempre, interesseranno sia la categoria delle serie tv che quella dei film.

Le nuove serie tv da non perdere:

Berlino: l’attesissima serie legala al mondo del fenomeno mondiale La casa di Carta è in uscita sul catalogo il 29 dicembre 2023 e narra le vicende di uno dei personaggi più amati e controversi della serie madre, Berlino .

Odio il Natale 2: la seconda stagione di Odio il Natale, una serie natalizia tutta italiana, è in arrivo il 7 dicembre 2023 e narra sempre le vicende di una giovane donna, Gianna, in cerca dell'amore.

Uno splendido errore: il 7 dicembre 2023 è anche la data di uscita di questa nuova serie molto commovente che vede come protagonista la sfortunata quindicenne, Jackie Howard, costretta a trasferirsi in Colorado a seguito del tragico incidente in cui sono morti i suoi genitori.

I nuovi film da non perdere: