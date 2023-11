Fastweb, un REGALO insieme alla promo da 150 GB gratis 3 mesi

In accordo con quelli che sono i dati registrati durante l’ultimo 2022 e durante i primi sei mesi del 2023, c’è poco meglio di Fastweb in giro. Il gestore infatti, secondo gli Speedtest, ha avuto ed ha tuttora la migliore rete 5G in Italia.

I dati sono infatti fortemente rassicuranti e mostrano come un gestore virtuale possa essere superiore a tutti gli altri. Grande clamore però sta sviluppando soprattutto l’ultima offerta, ovvero la Fastweb Mobile. Disponibile sul sito ufficiale, questa soluzione mette subito in mostra tutte le sue chicche più interessanti.

Innanzitutto ci sono minuti e giga al suo interno, oltre ad un prezzo che non può essere definito altro che vantaggioso.

Fastweb Mobile, l’offerta che regala il 5G e anche tre mesi di promo con 150 GB

Chi vuole risparmiare avendo il massimo in termini di qualità e contenuti, può farlo proprio grazie ad una soluzione di questo genere. Fastweb integra al suo interno minuti illimitati per tutti e 150 giga utili per la connessione in 5G ogni mese Ricordiamo che proprio il 5G viene offerto gratis, compreso nel costo mensile di 7,95 €.

C’è un piccolo dettaglio che però non deve sfuggire: Fastweb regala l’offerta per tre mesi gratis.

Gli utenti dunque cominceranno a pagare dopo 90 giorni per la prima volta, usufruendo di un’offerta che vanta pochi eguali in giro. Tutto sarà veloce ed intuitivo, con la possibilità di attivare l’offerta, una volta ricevuta la Sim, tramite la carta d’identità elettronica o mediante lo SPID. Nel caso in cui non doveste scegliere queste opportunità, potrete procedere con la solita videochiamata di conferma.