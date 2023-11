Whatsapp, l'intelligenza artificiale è arrivata anche sull'app di messaggistica

L’avvento dell’intelligenza artificiale (AI) ha segnato una svolta significativa nel mondo digitale, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico sempre più ampio. Un esempio emblematico di questa tendenza è rappresentato dai chatbot, che hanno raggiunto un’ampia diffusione grazie a piattaforme come ChatGPT, diventando disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme digitali.

Whatsapp: ChatGPT sui messaggi?

Meta, una delle aziende leader nel settore tecnologico, ha intrapreso un percorso deciso verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Di recente, ha introdotto Meta AI, un chatbot progettato per essere integrato nelle sue principali piattaforme social, tra cui Instagram, WhatsApp e Messenger. Questa mossa sottolinea l’impegno di Meta nell’adottare l’AI per migliorare l’esperienza utente nelle sue applicazioni.

All’annuncio di Meta AI, l’azienda non aveva fornito dettagli specifici sulla distribuzione di questo nuovo strumento. Tuttavia sono emerse informazioni sulle prime implementazioni di Meta AI in WhatsApp. Uno screenshot rivelato mostra un pulsante, situato sopra l’opzione per avviare una nuova chat o creare un nuovo gruppo di chat, che consente agli utenti di avviare una conversazione con Meta AI. Si presume che, una volta iniziata la chat con il chatbot, le interazioni seguiranno lo stesso formato delle conversazioni standard di WhatsApp.

La disponibilità di questa novità è attualmente limitata. Sembra essere accessibile solo a un numero ristretto di utenti che partecipano al programma beta di WhatsApp su Android e che hanno aggiornato l’app alla versione 2.23.24.26. Considerando la natura dei chatbot AI, è probabile che la distribuzione di questa funzione sia soggetta a restrizioni geografiche, legate alla gestione dei dati personali, come è avvenuto per servizi simili in passato. Pertanto, gli utenti europei potrebbero dover attendere un po’ di tempo prima di poter accedere a questa funzionalità.

Questa evoluzione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresenta un passo importante per Meta, segnando un avanzamento significativo nella sua strategia di integrazione dell’AI nelle interazioni quotidiane degli utenti con le sue piattaforme.