Il roaming è un processo attraverso il quale un telefono riesce ad utilizzare la rete di un operatore, diverso dal proprio, per accedere ai servizi voce e quelli riguardanti i dati. Questo, dunque, supporta la continuità dei servizi riservati ai clienti quando si spostano in aree non coperte dal proprio operatore.

Il roaming può essere suddiviso in due categorie: nazionale e internazionale. Il primo è utilizzato da operatori virtuali noti come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), che, spesso online, operano sotto l’acronimo MVNO e utilizzano l’infrastruttura di rete di altri operatori per offrire servizi ai propri clienti. Esempi di operatori virtuali in Italia includono PosteMobile, Kena Mobile e Ho Mobile. Il secondo, quello internazionale, invece, consente alla nostra SIM di connettersi all’infrastruttura di rete di un operatore diverso quando ci troviamo all’estero. Questo è il caso più comune di utilizzo del roaming.

Le informazioni sul roaming

Il roaming deve essere attivato ogni volta che ci troviamo in un Paese estero in cui il nostro operatore non ha una propria infrastruttura di rete. Le reti a cui ciascun operatore può accedere in roaming all’estero sono stabilite attraverso accordi commerciali tra vari fornitori di servizi di rete. L’attivazione del roaming in un paese estero è essenziale per accedere ai servizi. Senza l’attivazione, saremmo isolati dai servizi di dati e voce poiché il nostro telefono cercherà di connettersi alle antenne del nostro operatore senza trovarne disponibili.

Nei Paesi UE, con il Regolamento UE 2022/612 in vigore dal 1° luglio 2022, il Roam like at home (RLAH) consente ai cittadini europei di utilizzare il proprio piano dati e voce senza costi aggiuntivi quando si trovano in un altro Paese europeo fino al 2032. Nei Paesi extra-UE, invece, i costi e le modalità di accesso all’infrastruttura di rete dipendono dagli accordi commerciali del nostro operatore con operatori stranieri e dal tipo di abbonamento sottoscritto.

Per attivare il roaming su Android e iOS, è possibile seguire le istruzioni fornite dai rispettivi sistemi operativi.

Quanto ai costi del roaming dati e quando disattivarlo, dipende dagli accordi contrattuali con il gestore della SIM. Tuttavia, molti abbonamenti recenti includono una quantità di traffico dati in roaming, coprendo le esigenze di brevi viaggi. Il roaming è consigliato per brevi periodi all’estero, mentre per soggiorni più lunghi è consigliabile stipulare un contratto con un operatore che opera nel Paese visitato.