Nell’epoca in cui cercare informazioni è sinonimo di ricerca su Internet, discernere fonti affidabili tra il vasto panorama di contenuti online, spesso contraddittori, può risultare estremamente complicato. Acquisire la competenza di trovare informazioni autorevoli online diventa, quindi, sempre più prezioso. Il progetto Eurêkoi propone un’alternativa “umana” ai motori di ricerca basati su algoritmi, offrendo una risposta diretta al problema dell’obsolescenza delle biblioteche come istituzioni culturali. Queste istituzioni stanno sempre più perdendo terreno nelle “competizioni” con le opportunità fornite dai chatbot basati sull’intelligenza artificiale, come ChatGPT, Google Bard o il recente Grok lanciato da Elon Musk.

In cosa consiste concretamente Eurêkoi

Il servizio di Eurêkoi coinvolge un team di circa 600 bibliotecari dislocati in 52 biblioteche in Francia e Belgio francofono, i quali rispondono alle domande degli utenti utilizzando una vasta gamma di fonti disponibili sia online che offline. Questo servizio, disponibile esclusivamente in lingua francese, è pubblico e gratuito, garantendo una risposta entro 72 ore. Dunque, la rete Eurêkoi integra svariate biblioteche specializzare per trovare il miglior contatto sulla base della domanda posta.

Il progetto, in antitesi al mercato dei chatbot, è nato nel 2006, ma è diventato completo nel 2017, ampliando le aree tematiche coperte, inclusi fumetti, romanzi, film/serie TV e giochi da tavolo. L’iniziativa è finanziata da enti pubblici dei paesi che ospitano le biblioteche coinvolte, come il Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e il Servizio di lettura pubblica del Belgio francofono.

Ulteriori informazioni sul sistema

L’approccio proposto da Eurêkoi è quasi totalmente in antitesi rispetto al recente mercato dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale, poiché punta a valorizzare il fattore umano. Tuttavia, non c’è rivalità tra i due tipi di servizi, dato che si basano su approcci completamente diversi e hanno obiettivi differenti. Caroline Lamotte, coordinatrice nella Bibliothèque publique d’information, ha affermato che non ha senso posizionarsi come rivali di Google o ChatGPT, poiché utilizzano motori di ricerca come Google per proporre agli utenti, ricerche accademiche, articoli di giornale e altre risorse online.

Per richiedere informazioni a Eurêkoi, è possibile seguire i seguenti passaggi: