Amazon, il maggior rivenditore online al mondo, è un e-commerce sicuro e affidabile dove i compratori possono trovare davvero qualsiasi cosa essi desiderano.

Basti pensare che il colosso di Jeff Bezos possiede più di 310 milioni di clienti in tutto il mondo e la bellezza di 1.541.000 di dipendenti.

L’attenzione di Amazon per i propri clienti è maniacale ed ecco perché l’e-commerce, insieme a Booking.com, Trustpilot, Glassdoor, Expedia Group e Tripadvisor sta portando avanti da tempo una battaglia contro le false recensioni presenti sui siti.

Le recensioni false sono molto difficili da riconoscere e non è semplice stanarle. Spesso i clienti credono di aver individuato una recensione non autentica per via di alcuni errori grammaticali presenti nel testo ma questo non è sempre sinonimo di inganno.

La confusione nasce perché non esiste un buon sistema che riesca a individuare con sicurezza quali siano i testi autentici e quali no. Questo almeno fino a ora…

Amazon, lotta alle recensioni false con l’intelligenza artificiale

Le recensioni false sono molto pericolose perché spingono gli utenti ad acquistare un prodotto sulla base di informazioni errate o incomplete e per questo Amazon cerca di bloccarle per garantire alla propria clientela delle valutazioni affidabili.

Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale si è attuato un sistema che è in grado di appurare la veridicità di una recensione ed eventualmente può procedere a bloccarla ed eliminarla.

Se la recensione risulta essere vera Amazon procederà a pubblicarla altrimenti quest’ultima verrà eliminata e si potrebbero anche attuare delle misure contro il cliente che l’ha scritta. Nel caso in cui si tratti di un testo dubbio, alcuni investigatori cercheranno ulteriori informazioni prima di prendere una decisione finale.