Android, FESTA Play Store: 5 app a pagamento sono GRATIS

Come sempre il Play Store di Google interviene con offerte clamorose che riguardano soprattutto il mondo delle applicazioni e dei giochi. Tutti i titoli che vengono rilasciati gradualmente, arrivano sempre in promozione quando risultano a pagamento. Gli utenti Android ovviamente sono i soli a poterne approfittare ed hanno un gran privilegio proprio oggi che molti dei titoli in questione diventano improvvisamente gratis.

Anche la settimana scorsa era stato il momento di tante grandi offerte riguardanti il Play Store Store, tutte però scadute. Ce ne sono alcune nuove che possono essere prese al volo adesso, semplicemente rifacendosi alla lista che trovate qui in basso nel prossimo paragrafo. Tutti i titoli in questione avevano un prezzo fino a poco tempo fa, ma adesso sono gratuiti.

Play Store di Google, gli utenti Android possono avere gratis questi titoli

All’interno del Play Store di Google figurano oggi delle applicazioni e dei giochi a pagamento totalmente gratis. Quello che potete trovare qui in basso corrisponde al meglio che c’era oggi in lista, tutto selezionato appositamente per i nostri lettori.

Se volete scaricare My English Grammar Test PRO, sappiate che si tratta di un ottimo test grammaticale di inglese. Potrete migliorare molto svolgendone alcuni. Leggendario è poi il famoso gioco Puzzle Words PRO, con il quale passerete molto del vostro tempo libero. L’altro titolo che vi segnaliamo è Train Simulator: metro 3D Pro, un gioco che mostra come guidare un treno della metropolitana.

I titoli in questione sono tutti gratuiti ma lo saranno solo per poco tempo ancora. Fate quindi presto a scaricarli.