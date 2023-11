Uno dei tanti elementi che non deve mancare nelle case degli italiani, è sicuramente la torcia LED ricaricabile, prodotto essenziale che può tornare utilissimo nell’eventualità di un calo di tensione o di luce nell’abitazione, oppure anche semplicemente per illuminare le aree più buie. Su Amazon, per la settimana del Black Friday, è stato scontato il modello del marchio Hoto, azienda che da sempre produce ottimi dispositivi di questo tipo.

A testimonianza di quanto appena espresso troviamo appunto le 184 recensioni, con un punteggio medio di 4,6, segnale appunto che anche gli utenti finali apprezzano davvero il prodotto in questione. Questi è una semplice torcia LED ricaricabile, tramite la porta USB-C, che integra appunto una batteria interna da 1500mAh, pronta a promettere fino a 24 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente dalla luminosità e potenza erogata.

Torcia LED ricaricabile Hoto in forte promozione oggi

Il prezzo attivato in occasione del periodo corrente è sicuramente uno dei migliori di sempre, se pensate che appunto l’ultima offerta Amazon la metteva a 47,99 euro, oggi la potrete acquistare con una spesa di soli 19,99 euro (il risparmio aggiuntivo è del 58%).

Il prodotto può raggiungere una luminosità massima di 300 lumen, fino ad una distanza, secondo il produttore, di 200 metri, con certificazione IP55 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere. Risulta essere ideale in molteplici occasioni, non solo a casa, ma anche per il campeggio, l’alpinismo o l’escursione in generale. La spedizione è direttamente gestita da Amazon, con consegna prevista anche il giorno lavorativo successivo alla data effettiva dell’ordine, tutti i dettagli sono raccolti al link inserito poco sopra.