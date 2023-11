Le console nel corso degli anni sono state modificate ed implementate con tecnologie avanzate. I videogiochi sono sempre più dettagliati ed incredibilmente realistici, tanto da non capire se quello che si sta guardando sia finzione o realtà. La PlayStation è tutt’ora uno dei dispositivi più apprezzati dagli appassionati del settore, dagli utenti adulti ai più piccoli. La varietà di giochi, aventi temi differenti che si adattano a tutte le esigenze e richiesto, consentono alla PS di restare al top dopo così tanto tempo. La Play Station 5 è la più recente ed esiste una versione dal design ancora più accattivante: il modello slim.

Probabilmente lo conoscerete già e state pensando da tempo di acquistarlo. Potreste approfittare delle feste natalizie e riceverla prima del 25 dicembre comprandola su Amazon. I tempi di spedizione e l’affidabilità del servizio che contraddistinguono lo store sono la garanzia di tempistiche rispettate ogni frangente. Potresti fare un regalo da urlo a qualcuno che conosci, oppure farlo a te stesso, perché no.

Cosa ti offre la PlayStation 5 Slim?

La nuova console PlayStation 5 Slim sta ridefinendo il concetto di gioco, offrendo esperienze completamente inaspettate che ti immergeranno in mondi virtuali mai visti prima. Sperimenta, inoltre, la potenza di un caricamento rapidissimo tramite l’unità SSD avente un velocità assurda. Con 1 TB di memoria di archiviazione, potrai conservare i tuoi titoli preferiti ed averli sempre pronti per l’azione, godendo di tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi installati.

Il coinvolgimento raggiunge nuovi livelli grazie al supporto per il feedback aptico ed ai grilletti adattivi. Ogni azione è accompagnata da sensazioni realistiche, facendoti sentire parte integrante di ciò che stai guardando. L’audio 3D completa l’esperienza, portando il suono a un nuovo livello e consentendoti di immergerti in un mondo virtuale quasi reale. Scopri anche una nuova generazione di giochi PlayStation, arricchiti da raggi di luce simulati singolarmente tramite il Ray Tracing. Questa tecnologia crea ombre e riflessi realistici, portando il livello di realismo a vette mai viste prima.

Per gli amanti dell’azione fluida, la PlayStation 5 offre una frequenza fotogrammi alta fino a 120 fps per i videogiochi compatibili. Preparati a vivere un universo completamente nuovo rispetto a tutto ciò che hai provato fino ad oggi.