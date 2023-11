Il Ray Tracing rappresenta una tecnologia avanzata di computer grafica dedicata alla creazione e coordinazione realistica di riflessi, luci e ombre originariamente impiegata nel contesto cinematografico e ora estesamente implementata in alcuni videogiochi moderni e anche nelle grafiche 3D. Questo innovativo sistema consente una resa naturale dei giochi sia per PC che per le console, ma richiede un complesso insieme di algoritmi software e ottimizzazioni nella fase di sviluppo. Non esattamente un processo che può essere definito semplice.

Capire come funziona la tecnologia del Ray Tracing

Per comprendere il funzionamento del Ray Tracing, è essenziale considerare come la luce interagisce con gli oggetti nella realtà. Una sorgente luminosa emette fotoni che, a seconda del materiale colpito, possono essere riflessi o rifratti. La riflessione avviene quando parte della luce rimbalza sull’oggetto, mentre la rifrazione si verifica quando la luce viene deviata attraversando un mezzo come l’aria o un altro materiale. Immaginiamo questo processo pensando all’esperimento della matita in un bicchiere d’acqua, dove la luce si devia causando l’apparente spezzatura della matita.

Il Ray Tracing nei videogiochi calcola dinamicamente l’angolo di incidenza, la le ombre proiettate dalle cose 3D e la riflettività del materiale che producono la scena di gioco. Ciò avviene in tempo reale durante il gameplay, contribuendo a creare un’esperienza visiva straordinariamente realistica. Tale tecnologia ha fatto il suo ingresso nell’industria dei videogiochi principalmente per due motivi:

Fattore Economico : Lo sviluppo di un film o di una produzione televisiva richiede un budget notevolmente superiore rispetto allo sviluppo di un videogioco. Il Ray Tracing, dunque, ha rappresentato una soluzione più accessibile per migliorare la qualità nei giochi;

: Lo sviluppo di un film o di una produzione televisiva richiede un budget notevolmente superiore rispetto allo sviluppo di un videogioco. Il Ray Tracing, dunque, ha rappresentato per migliorare la qualità nei giochi; Complessità Computazionale: Fino a qualche tempo fa, le risorse computazionali disponibili su console o PC consumer non permettevano di gestire la complessità di calcolo richiesta.

Il Ray Tracing è in grado di garantire ambienti reali, riproducendo in maniera fedele tutti i colori. Le luci vengono ottimizzate e tutte le ombre sono rappresentate dettagliatamente. Anche la profondità è incredibile, come se si vivesse la scena da vivo. Tutto ciò è notabile soprattutto quando si parla di superfici riflettenti come gli specchi d’acqua. Come detto, l’applicazione della tecnologia richiede conoscenze molto ampie, ma ne vale assolutamente la pena considerando tutti i vantaggi.