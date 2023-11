Gli utenti che amano il cinema, e sono sempre alla ricerca del miglior setup per la propria abitazione, non devono assolutamente perdersi l’offerta legata alla Samsung Soundbar HW-B530/ZF, un prodotto che viene commercializzato con due componenti: soundbar + subwoofer, andando a creare una sistema a 2.1 canali con una potenza massima di 360 watt.

La gestione del dispositivo è legata all’utilizzo di un unico telecomando, quindi dimenticatevi di dover avere a disposizione dei prodotti differenti (si intende per soundbar e subwoofer), il sistema riesce a creare un sound surround 3D, per un realismo davvero superiore alle aspettative ed una esperienza finale pressoché unica.

Soundbar Samsung, sconto pazzo su Amazon

Il vantaggio su tutte le concorrenti è rappresentato dal prezzo finale di vendita, poiché oggi il prodotto ha un costo finale di soli 129 euro, che risulta ridotto di un ulteriore 14% rispetto al valore più basso raggiunto nell’ultimo periodo, che era stato di 149 euro, per l’acquisto diretto su Amazon.

Di colorazione nera, il set può essere installato all’interno di una qualsiasi abitazione, andando a tutti gli effetti a fornire il design elegante che può risultare utile ad esempio per case più moderne e sofisticate. Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi televisore, nel caso in cui non vogliate effettivamente collegarli tra loro con l’ausilio di un cavo fisico, potrete sfruttare la connettività bluetooth della soundbar per collegarla wireless, così da evitare l’ingombro di cavi (o anche evitando di minarne l’estetica). Non manca, ovviamente, la multi-connessione per una maggiore versatilità in fase di utilizzo, oltre alla connessione wireless tra la soundbar ed il subwoofer stesso.