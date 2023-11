Vodafone, le due SILVER partono da 7 euro al mese

Per primeggiare Vodafone aveva bisogno di riscoprire la sua essenza, ovvero quella di gestore predominante. Con tutte le offerte che sono state lanciate nell’ultimo mese da parte di alcuni gestori che prima non godevano di alcuna fiducia da parte del pubblico, è stato necessario rivedere i propri piani.

Il provider anglosassone è venuto fuori con due soluzioni che qualcuno aveva dimenticato esistessero, semplicemente perché non avevano i prezzi di cui invece godono ora.

Vodafone mette tutti in difficoltà, ecco le nuove Silver con prezzi bassissimi

Come succede ormai sempre più spesso, Vodafone vuole battere la concorrenza con la sua qualità. Questa volta però viene introdotta anche la quantità, quella dei contenuti che gli utenti tanto amano. Con minuti, messaggi e giga, all’interno delle due nuove offerte ci sarà veramente di tutto, peraltro per prezzi molto più accessibili rispetto al solito.

La prima soluzione da tenere in considerazione è quella che costa tutti i mesi 7,99 €. Al suo interno si potranno trovare minuti illimitati verso qualsiasi gestore mobile o fisso in Italia e in Europa, con 1000 SMS disponibili verso tutti. La connessione ad Internet è presente con 100 giga in 4G.

La seconda offerta costa solo 9,99 € al mese e garantisce ancora di più. Vodafone con questa Silver permette a tutti di avere mensilmente minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per navigare in Internet tutti i mesi.

Da precisare che coloro che sottoscriveranno questa offerta utilizzando il servizio di pagamento SmartPay di Vodafone, potrà ottenere ogni mese 50 giga extra da utilizzare.