Diavolo della Tasmania, non si è mai vista una stella così strana

Un evento astronomico eccezionale ha catalizzato l’attenzione dei ricercatori della Cornell University, rivelando un inedito aspetto della morte stellare. La protagonista è una stella distante circa un miliardo di anni luce dalla Terra, in una remota galassia, soprannominata “Diavolo della Tasmania”.

Diavolo della Tasmania: cosa contraddistingue la stella dalle altre?

La stella in questione ha mostrato caratteristiche uniche fin dalla sua morte iniziale, sorprendendo gli astronomi con un comportamento inaspettato. Al momento della sua morte, ha generato un fenomeno noto come “transiente ottico blu veloce e luminoso” (LFBOT), un evento cataclismatico di grande impatto che emetteva una luce blu intensa.

I LFBOT, generalmente più brillanti delle comuni supernove, sono noti per la loro breve durata, svanendo in pochi giorni. Tuttavia, il Diavolo della Tasmania si è discostato da questa norma. Secondo uno studio recentemente pubblicato su Nature dagli astronomi di Cornell, questa stella ha continuato a emettere bagliori intermittenti di luce blu, con un’intensità e una luminosità paragonabili alle sue esplosioni originali.

Questi lampi di attività provenienti da una “stella zombie” rappresentano un fenomeno unico e straordinario. Anna Ho, assistente professore di astronomia, ha sottolineato che nulla di simile era mai stato osservato prima, né in supernove né in altri FBOT. La scoperta è avvenuta nel settembre 2022, mentre Ho analizzava i dati del Zwicky Transient Facility. Grazie a osservazioni condotte con più di una dozzina di telescopi, è emerso che la stella, forse non completamente estinta, ha generato 14 distinti e intensi bagliori simili ai LFBOT in un periodo di 120 giorni.

“Incredibilmente, anziché estinguersi progressivamente come ci si aspetterebbe, la fonte si è riaccesa ripetutamente”, ha commentato Ho. I LFBOT sono già noti per la loro natura inusuale, rendendo questo comportamento ancora più sorprendente. Anche nella morte, le stelle possono manifestare una vitalità inaspettata. “Il ‘cadavere’ non resta immobile”, ha affermato Ho, “è attivo e manifesta fenomeni rilevabili”. Questa scoperta apre nuove prospettive nello studio della vita e della morte stellare, proponendo sfide e interrogativi sulla natura e l’evoluzione di tali fenomeni cosmici.