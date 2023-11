Il mondo dei social in quest’anno ha subito numerose trasformazioni, tra il boom di TikTok e il passaggio di proprietà di Twitter, che sotto la guida di Elon Musk, è stato ribattezzato con il nuovo nome di X. Anche in casa Meta sono arrivate novità interessanti, come il lancio della nuova piattaforma di Instagram, il portale dal nome Threads.

Threads di Instagram, i numeri già sono da flop

Threads è stato presentato al grande pubblico la scorsa estate ed ha ricevuto un’accoglienza molto positiva da parte degli utenti con 10 milioni di iscritti nelle ore successive al lancio. Quello che poteva essere l’ennesimo successo di casa Meta si è però trasformato in qualcosa di diverso.

Dall’estate ad oggi le interazioni su Threads sono sempre più in crollo verticale verso il basso. Il numero di iscritti non è in crescita ed il numero di utenti attivi quotidianamente sulla piattaforma è pari a poco più della metà degli iscritti. Questi dati spingono molti analisti a parlare di un vero e proprio flop per Threads, con tanti esperti della rete che già agitano quello che è il grande spettro della chiusura del portale.

In base alle discussioni degli addetti ai lavori, le somiglianze di Threads con X sarebbero alla base dell’insuccesso del portale di casa Instagram. Gli utenti attivi su questa piazza virtuale, come sull’ex Twitter, possono scrivere post dalla lunghezza di 500 caratteri, allegando a questi anche foto e video, di durata massima pari a 5 minuti. Gli utenti inoltre possono anche commentare post di amici e followers ed attraverso la sezione “Consigliati”, come su Instagram o anche Facebook, possono comunicare con nuove persone.