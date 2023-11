Gli smartphone come tutti i sistemi dotati di un sistema operativo possono essere infettati dai malwares, questi piccoli programmini infatti sono in grado di insediarsi all’interno di ogni dispositivo è una volta installati sono anche abbastanza difficili da rimuovere.

I loro creatori li mettono in circolazione con l’obiettivo di infettare il maggior numero di dispositivi possibile per riuscire a trafugare dati sensibili della vittima da utilizzare in una miriade di reati dal furto in banca al furto di identità.

Essere infettati da un malware e dunque molto semplice, basta infatti scaricare l’applicazione sbagliata e il danno è fatto, se doveste avere il sospetto di essere incappati proprio in questo problema ecco come accorgersi se siete stati infettati.

Piccoli ma diretti segnali

I segnali che il vostro smartphone è stato infettato da un malware sono piccoli ma molto chiari, un device infetto infatti tenderà ad avere un’autonomia molto ridotta dal momento che il malware tenderà ad utilizzare costantemente il vostro processore di conseguenza noterete anche dei rallentamenti evidenti in tutte le attività quotidiane che praticate.

Oltre ciò noterete anche un incredibile aumento del consumo di dati del vostro smartphone, questo perché il malware per inviare tutta la refurtiva al proprio creatore utilizzerà la rete internet di conseguenza anche i vostri dati.

In ultimo noterete anche un malfunzionamento generale del vostro device che non riuscirà più a garantirvi le prestazioni soddisfacenti di prima bensì andrà incontro a blocchi ricorrenti o freeze.

Se notate alcuni di questi problemi probabilmente siete stati infettati e l’unico modo di ripulire il vostro device è quello di effettuare un reset ai dati di fabbrica.