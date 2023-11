Per chi non lo sapesse IT Alert è un servizio di avviso per le emergenze gravi entrato in fase di test nella nostra nazione nell’ultimo anno, si tratta sostanzialmente di un avviso che viene diramato attraverso la rete telefonica e consiste in un messaggio in Italiano e in Inglese accompagnato da un segnale acustico a volume crescente che avvisa la popolazione di una calamità imminente con il massimo anticipo possibile per consentire a tutti di mettersi in salvo.

Fin qui tutto normale, ottimo anzi, se non fosse che, come succede per tutti i servizi legittimi, i truffatori hanno deciso di metterci gli occhi e di sfruttare il tutto per i loro scopi illegali, sfruttando il nome di IT Alert a proprio vantaggio a tal punto da obbligare la Protezione Civile a diramare un avviso che avverte tutti che non esiste alcuna applicazione IT Alert, scopriamo di cosa si tratta.

Nessuna app IT Alert

Sostanzialmente la nuova truffa che sta colpendo gli italiani e basata su IT Alert esordisce sotto forma di un messaggio che invita il lettore a scaricare la nuovissima applicazione IT Alert, la quale serve per mantenere informati su tutte le catastrofi che stanno avvenendo in diretta.

Una volta installata tale app che deve essere scaricata da un link esterno però, quest’ultima vi richiederà dei permessi alquanto profondi e una volta ottenuti inizierà a prelevare dati sensibili dal device per inviarli poi presso un server remoto dal quale gli ideatori della truffa potranno visionarli.

Il consiglio è molto semplice nonché efficace, non appena leggete le parole Applicazione IT Alert, cestinate subito tutto, è una truffa senza nessun dubbio.