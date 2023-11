I prezzi più bassi dell’anno di MediaWorld proseguono fino al 30 novembre, così gli utenti sono certi di avere più tempo a disposizione per acquistare i prodotti maggiormente desiderati, e riuscire a raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, per il periodo di riferimento.

La campagna promozionale è indubbiamente una delle migliori in circolazione, proprio per la sua versatilità, e la possibilità che offre ai consumatori, ovvero acquistare praticamente ciò che desiderano, recandosi senza problemi in uno dei tantissimi punti vendita dislocati sul territorio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale (il quale prevede la consegna gratuita a domicilio).

MediaWorld, offerte a non finire per il Black Friday

Una serie di offerte quasi mai viste vi attendono da MediaWorld fino al 30 novembre, con la promessa che sarà il Black Friday più colorato di sempre. Gli smartphone fungono ancora da centro nevralgico della promozione, con il Samsung Galaxy S23 a catturare l’attenzione degli utenti, dato il suo prezzo di soli 749 euro, passando poi per i fratelli maggiori, come galaxy S23 Ultra, finalmente sotto la soglia dei mille euro, oppure Galaxy Z Flip5, che viene commercializzato a 999 euro.

Nel momento in cui si dovesse mostrare maggiormente l’attenzione sulla fascia media, gli utenti potranno pensare di acquistare Xiaomi 13T a 499 euro, oppure anche Xiaomi 13 Lite, un buonissimo smartphone dal rapporto qualità/prezzo sodisfacente, acquistabile a 299 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da MediaWorld, potrete avere le offerte in esclusiva al seguente link.