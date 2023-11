WhatsApp nasconde delle funzioni SEGRETE, ma fuori dall'app

WhatsApp garantisce ogni anno una grande dose di aggiornamenti interessanti, i quali contribuiscono a rendere l’applicazione migliore. Il 2023 è stato fondamentale, proprio per cacciare indietro la concorrenza che vedeva Telegram avvicinarsi sempre di più.

Con tutte le novità che sono arrivate, sarebbe difficile sceglierne una prediletta da parte degli utenti ed è per questo che oggi si parla di tutt’altro. Al di fuori di WhatsApp esistono delle piattaforme che possono garantire delle funzionalità che l’applicazione ufficiale non implementerà mai.

Tutti gli utenti si ricordano di quando era possibile spiare chiunque comprando dei software a pagamento, cosa che oggi non è più possibile. Esiste però una piattaforma esterna che permette di fare qualcosa di analogo, seppur non così invasivo. In realtà oggi ne indicheremo anche altre due che garantiscono altre funzionalità. Non bisogna aver paura di nulla: si tratta di soluzioni totalmente gratuite e legali, per cui non ci saranno problemi con la legge.

WhatsApp: con queste tre funzionalità potrete avere molto di più

Il primo posto è occupato dalla celebre applicazione Whats Tracker, scaricabile dal web in formato apk. Con questa sarà possibile capire quando il proprio partner entra o esce da WhatsApp ricevendo anche una notifica istantanea.

Al secondo posto troviamo invece l’applicazione Unseen, utile per intercettare i messaggi di WhatsApp e leggerli fuori. In questo modo non risulteranno mai online gli utenti che useranno la piattaforma, evitando di aggiornare anche l’ultimo accesso.

Infine ecco l’applicazione che tutti conoscono con il nome di WAMR. Con questa, non esisteranno più messaggi cancellati che non potremo leggere.