WhatsApp, impossibile RUBARE gli account dopo questi aggiornamenti

Il primo aggiornamento che WhatsApp ha riportato durante l’ultimo mese di novembre riguarda la sicurezza, ma ne è arrivato anche un altro. Partendo dall’inizio, tutti gli utenti potranno finalmente beneficiare di un indirizzo e-mail da attribuire al proprio account.

Ovviamente questo non sarà visibile dagli altri utenti, ma solo da coloro che ne fanno utilizzo. L’utilità di questa nuova introduzione da parte di WhatsApp sarà puramente per la sicurezza e consentirà avere un ulteriore metodo di verifica. Quando bisognerà entrare nel proprio account, magari da un nuovo dispositivo, si potrà inviare una mail direttamente al proprio indirizzo associato a WhatsApp. In questo modo anche i truffatori non riusciranno in alcun modo a rubare il profilo. Si tratta di una sorta di verifica a due fattori ulteriore.

WhatsApp, sono due gli aggiornamenti per la sicurezza: ecco quali in particolare

Passando a secondo aggiornamento, quello che riguarda invece le chiamate, la situazione è diversa. Gli utenti che su WhatsApp sono soliti chiamare le persone, dovrebbero proteggere il proprio account ancor di più. Proprio a tal proposito la piattaforma di messaggistica ha introdotto un nuovo aggiornamento che consentirà di nascondere il proprio indirizzo IP chiamante. Tutto ciò ovviamente andrà ad inficiare sulla qualità della chiamata o della videochiamata, dal momento che si utilizzeranno i server di WhatsApp e non quelli a cui di solito viene attribuito il proprio indirizzo IP.

Bisognerà recarsi nelle impostazioni per trovare l’area dedicata, dove bisognerà attivare uno degli interruttori presenti. Al momento queste funzionalità sono disponibili in beta ma verranno ben presto rilasciate per tutti.