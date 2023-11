Un PC lento e poco efficiente può essere un problema serio soprattutto per tutti coloro che lo utilizzano per lavoro. Crash improvvisi, software lenti che faticano ad avviarsi sono solo alcuni degli inconvenienti che possono presentarsi sui nostri computer. Spesso, la diminuzione della velocità del dispositivo è legata ad un problema di memoria. Fortunatamente esistono diversi accorgimenti utili che possiamo mettere in atto per rendere i nostri PC veloci e reattivi come quando li abbiamo appena acquistati.

Come alleggerire e velocizzare il nostro PC

Il primo consiglio è quello di riavviare ed aggiornare il dispositivo in questione (metodo antico, ma efficace). Spesso viene considerato un passaggio banale, ma è invece molto utile poiché riavviando il sistema si va ad eliminare tutti i processi in esecuzione sulla RAM, liberando così spazio per i processi più importanti.

Il secondo passo invece è quello di controllare se ci sono nuovi aggiornamenti accedendo alla sezione “Impostazioni” del PC e cliccando su “Verifica aggiornamenti”. Se ci sono novità bisogna aggiornare e riavviare il computer. Ma questi sono solo dei passaggi “preliminari”.

Un altro importante consiglio per rendere il PC più veloce è quello di disattivare le app che iniziano a lavorare immediatamente all’avvio del dispositivo. Infatti, queste app continuano a consumare RAM anche senza che vengano utilizzate concretamente in quel momento. Per poterle disattivare bisogna recarsi nel menù Start e selezionare l’opzione “Gestione attività” (oppure digitare “Ctrl + Shift + Esc”). Qui bisogna proseguire cliccando su “Altri dettagli” e infine “Avvio”. A questo punto appariranno sullo schermo tutti i programmi che possono essere disabilitati. Una volta individuati i programmi in questione basta selezionarli e cliccare su “Disabilita”.

Oltre a liberare la RAM è importante però assicurarsi anche che la memoria di archiviazione non sia piena. Se così fosse esiste un trucco molto semplice per riuscire a risolvere questo problema. Prima di tutto dobbiamo digitare il tasto “Windows” e cercare la voce “Impostazioni di archiviazione”. In questo modo comparirà sullo schermo una schermata con diverse sezioni della memoria del nostro PC. Tra queste ci verranno mostrati i file che occupano maggiore memoria. In questa schermata sarà possibile selezionare la voce “Consigli per la pulizia”. Una volta attivata si potrà scegliere la zona da liberare tra quelle visionate nella schermata precedente. Bisognerà prima selezionare le voci “Installazioni di Windows precedenti”, “File di log di ripristino del sistema” e “Cestino”, facendo attenzione a non selezionare la voce “Download”. Una volta effettuato questo passaggio basterà selezionare il tasto “Pulisci” e verrà liberata una grande quantità di spazio.