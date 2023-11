ChatGPT è uno dei sistemi ad intelligenza artificiale più utilizzati in tutto il mondo. OpenAI sta continuamente aggiornando il suo chatbot è uno degli ultimi aggiornamenti inserisce un’opzione davvero interessante. La nuova funzione in questione è ChatGPT voice e permetterà a tutti gli utenti di effettuare delle vere e proprie conversazioni con il chatbot di OpenAI. Infatti, sarà possibile effettuare delle domande a cui ChatGPT risponderà “a voce”. Il servizio ChatGPT voice sarà disponibile anche in Italia e quindi il sistema potrà rispondere a tutte le nostre domande in italiano.

In arrivo ChatGPT voice

ChatGPT voice permetterà a tutti i suoi utenti di conversare con il chatbot. Il servizio sarà disponibile per tutti gli utenti, anche quelli che usufruiscono della versione gratuita del chatbot. Quindi non sarà solo un’esclusiva per gli iscritti ChatGPT Plus.

Attraverso il servizio sarà possibile avviare una conversazione vocale con ChatGPT di OpenAI. Domande e risposte potranno susseguirsi a voce senza essere costretti a digitare il proprio testo. Ricordiamo che ChatGPT è accessibile sia da Android che da iOS.

Per poter iniziare ad utilizzare le funzioni offerte da ChatGPT voice ed avviare una conversazione vocale basta premere sull’icona a forma di cuffie posizionato nella chat, in basso a destra della schermata inziale. A questo punto verrà avviata la configurazione che chiederà all’utente in questione di scegliere fra cinque opzioni di voce. Il chatbot, dunque, avrà la voce che preferiamo e sarà anche possibile modificarla successivamente.

Una volta terminata la configurazione, toccando lo schermo iniziale il collegamento creato “sveglierà” il chatbot che ascolterà le nostre richieste pronto a rispondere a tutte le domande che gli verranno poste. La conversazione vocale offerta da ChatGPT voice non ha un limite. Il chatbot, infatti, continuerà a rispondere fino a quando non sarà l’utente a scegliere di terminare la conversazione. Come abbiamo detto il sistema ChatGPT sarà in grado di rispondere in italiano, ma nonostante questo la “voce” del chatbot manterrà un accento molto britannico. Dunque, sembrerà quasi che un madrelingua stesse parlando con noi in italiano. Indipendentemente da questo dettaglio ChatGPT voice resta funzionale per i suoi scopi e permette di portare avanti una conversazione fluida nonostante questa particolare scelta.