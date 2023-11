La tecnologia OLED permette di ottenere una qualità dell’immagine superiore rispetto ai televisori con tecnologie precedenti. Gli angoli di visione sono molto ampi, il che significa che la vividezza rimane elevata anche quando ci si trova lateralmente rispetto allo schermo. I dispositivi così creati riescono a garantire agli utenti dei contenuti molto più definiti e dai colori spettacolari. Ne possedete già una?

Se la risposta è no, dovreste assolutamente rimediare. Potreste anche usare come scusa il fare un regalo di Natale per tutta la famiglia. La cosa migliore sarebbe acquistarlo adesso, magari scegliendo una delle tante promozioni in attivo per il Black Friday sullo store di Amazon. Tra queste spicca la Tv Smart Samsung OLED da ben 65”. Il costo? Qui si tratta di un dispositivo di fascia alta e per questo va visto in tale ottica. Tenete anche conto che lo sconto è del 43%, quindi è un affare pazzesco. Venendo al dunque: il prezzo di questa televisione è di 1.699,00€, piuttosto che 2999€.

Una tv Oled Samsung farà felice tutta la famiglia

La TV Oled di Samsung, dotata di tecnologia avanzata Quantum Dot, è caratterizzata da neri molto profondi, da bianchi nitidi e luminosi e da una gamma completa di sfumature di colori. Questi risultati sono resi possibili grazie ai pixel autoilluminanti, che elevano la qualità visiva a livelli straordinari.

Il cuore di questa esperienza visiva è il Processore Neural Quantum 4K, che assicura una luminosità senza pari e immagini di ottima qualità visiva. Tale sistema contribuisce a garantire una resa affidabile e dettagliata, offrendo contenuti così particolareggiati da potercisi immergere. Il design dei TV OLED unisce eleganza, modernità e raffinatezza attraverso il Laser Slim Design, creando non solo uno strumento tecnologico ma anche un complemento d’arredo particolarmente gradevole.

Per gli appassionati di gaming, le azioni di gioco che arrivano fino ai 4K e ai 144 Hz, insieme alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro, consentono di godere sessioni senza ritardi o effetti mossi. Questo assicura un’attività di gioco immersiva e reattiva che soddisferà anche i giocatori più esigenti. Infine, il sistema Dolby Atmos consente un’esperienza audio multidimensionale e coinvolgente. Acquistala subito, non perdere tempo!