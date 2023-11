Se siete persone o conoscete qualcuno che dimentica costantemente dove pone ad esempio le chiavi della macchina, forse dovreste pensare di acquistare un AirTag Apple. Di certo non potrete applicarlo ad ogni singolo calzino per svelare il mistero della scomparsa di questi capi quando si fa la lavatrice, ma può essere molto utile.

Si tratta dunque di un dispositivo per la localizzazione degli oggetti ed ha una piccola dimensione. Lo si può porre anche come portachiavi e in questo modo niente andrà più perso. Molti di coloro che hanno già usufruito di questo piccolo oggetto targato Apple hanno espresso la loro opinione positiva. Per poterlo acquistare ovviamente vi basta recarvi su Amazon. Fortunatamente, dato che siamo nel pieno del periodo del Black Friday, potreste anche acquistarlo ad un prezzo minore del solito equivalente a 31,00€. Diciamo che probabilmente sarebbe un regalo perfetto per tanti conoscenti da far trovare sotto l’albero e neanche così tanto costoso.

Trova qualsiasi cosa tu abbia perso con l’Apple AirTag

Gli AirTag possono essere monitorati tramite l’app “Dov’è”, la stessa utilizzata per localizzare altri dispositivi Apple e condividere la posizione con amici o familiari. Il dispositivo facilmente configurabile, basta collegarlo all’iPhone o all’iPad con un semplice tocco. Per trovare un oggetto, è possibile far suonare l’altoparlante integrato sull’AirTag in modo da poterlo localizzare con molta più semplicità.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” può guidare l’utente al punto esatto in cui si trova l’oggetto, anche quando si è lontano tramite il collegamento con la rete. Attivando la modalità Smarrito su AirTag, l’utente riceverà automaticamente una notifica quando il dispositivo viene rilevato da un altro dispositivo. Per garantire una certa privacy, infine, tutte le comunicazioni condivise sulla rete Dov’è saranno effettuate in forma del tutto anonima.