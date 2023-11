Un passo indietro che ha quasi del clamoroso quello di OpenAi, azienda che si occupa di intelligenza artificiale, salita alla ribalta con ChatGPT, l’IA che tanto sta stupendo il mondo e che pare essere solamente la punta dell’iceberg di ciò che davvero il team pare essere in grado di fare. Nel giro di una sola settimana, infatti, il CEO Sam Altman è stato licenziato per essere nuovamente assunto.

In seguito al suo licenziamento, il CEO di Microsoft Satya Nadella, aveva confermato che Altman, con Brockman, il cofondatore di OpenAi, avrebbero presto parte direttamente ad un progetto della divisione dell’azienda americana, che ricordiamo essere principale azionista di OpenAi con il 49% di azioni possedute.

Una notizia che oseremmo definire sensata e più che allineata con la filosofia moderna, ma che è stata in grado di scatenare una vera rivolta in casa OpenAi, con quasi tutti i 700 dipendenti pronti a dimettersi, senza il reintegro del capostipite dell’azienda. Il Consiglio di Amministrazione di quest’ultima, per non assistere ad un vero e proprio tracollo, che sarebbe andato a minare tutto il grande lavoro svolto negli ultimi anni, ha deciso di riassumerlo nel ruolo precedente.

OpenAi: Altman torna al suo posto

Come avrete capito, quindi, Sam Altman torna nel ruolo di CEO dell’azienda, con al suo fianco Bret Taylor, Larry Summers (che è stato il segretario del Tesoro negli Stati Uniti) e Adam D’angelo. Un passo indietro davvero importante, dettato anche dal mal di pancia degli stessi investitori, tra cui troviamo appunto Microsoft, che avevano avanzato i timori di assistere ad un futuro tutt’altro che proficuo per l’azienda, anche nello sviluppo di ChatGPT.