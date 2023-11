Appena poche settimane fa, Starlink ha smesso di creare perdite a SpaceX e Elon Musk, un traguardo davvero importante soprattutto considerando i costi del servizio spesso ritenuti troppo proibitivi. Per tutti coloro interessati al kit iniziale e al canone mensile di Starlink è in arrivo una proposta davvero da non perdere. È infatti attivo uno sconto estremamente ghiotto!

Lo sconto attivo per Starlink

Sul sito web ufficiale di SpaceX viene proposto il kit iniziale di Starlink è in sconto a 299 euro, con uno sconto di circa 150 euro (il prezzo di base è 450 euro). Si parla quindi di un calo del 33% rispetto al prezzo di listino. Inoltre, per quanto riguarda il canone mensile legato all’uso di Starlink, questo viene scontato del 20% passando da 50 euro al mese a 40 euro. In questo caso non è chiaro se queste riduzioni siano limitate al periodo in cui vale l’offerta sul kit base o se si tratta invece di riduzioni permanenti. In ogni caso, anche se la riduzione al canone di Starlink fosse momentanea sarebbe comunque un’occasione da non sprecare per tutti coloro che hanno intenzione di attivare i servizi Starlink.

La promozione è a tempo limitato, probabilmente attivata in vista del Black Friday. Quindi se stavate pensando di procedere all’acquisto vi conviene non perdere l’occasione e sfruttare subito questo vantaggiosissimo sconto.

Come sempre, quando parliamo di questo tipo di servizi, vi consigliamo prima di procedere con l’acquisto di verificare la copertura di Starlink nella zona di resistenza. Per poter controllare se la vostra zona è coperta basterà recarsi sulla pagina web ufficiale e effettuare i passaggi suggeriti nella sezione apposita. Qui, infatti, vi verrà chiesto di inserire il vostro indirizzo presso cui avete intenzione di attivare Starlink. Il sito web di SpaceX provvederà in automatico a verificare la copertura del servizio nell’area da voi indicata. Sul momento riferirà il valore della copertura effettiva. Inoltre, sempre sul sito web ufficiale di SpaceX sarà possibile visionare altri piani ed abbonamenti proposti dall’azienda per poter utilizzare del sistema Starlink. Ad esempio, tra le varie opzioni presenti, c’è anche quella che riguarda l’utilizzo della parabola all’interno di van e camper.