Una giornata incasinata, una riunione interminabile o quel parente che a sorpresa si presenta a cena, sono una delle tante cose che possono rendere le nostre giornate particolarmente incasinate. Quando abbiamo tante cose per la testa può capitare di dimenticare qualcosa, anche se parliamo di quel film o della serie TV che aspettavamo da tantissimo tempo. Netflix, a tal proposito, viene in nostro aiuto e propone a tutti i suoi utenti un’opzione per non perdere le ultime novità sulla piattaforma.

Come non perdere le ultime novità su Netflix

Non tutti sanno, infatti, che la nota e famosissima piattaforma di streaming fornisce ai suoi utenti la possibilità di impostare un promemoria per tutte le prossime uscite. Attivando il promemoria su Netflix, infatti, l’app invia una notifica quando quel determinato contenuto di interesse degli utenti viene rilasciato. In questo modo, sul nostro smartphone, o anche su altri dispositivi mobili (tablet) riceveremo una comoda notifica che ci impedirà di dimenticare dell’arrivo di quel programma che tanto stavamo aspettando.

Per poter usufruire di questa opzione è dunque necessario disporre di un dispositivo mobile, smartphone o tablet, su cui installare l’applicazione ufficiale di Netflix. Se ad esempio vogliamo procedere su un dispositivo Android, dovremmo recarci sul Play Store di Google e scarica l’app di Netflix. Non appena questa viene installata sul nostro dispositivo bisogna effettuare l’accesso al proprio profilo. A questo punto, una volta arrivati sulla home della piattaforma dobbiamo cliccare sulla sezione “Novità”, il cui apposito pulsante si trova in basso. Si aprirà sullo schermo la lista di tutti i contenuti che presto arriveranno su Netflix.

Se troviamo un contenuto di interesse, che non vogliamo assolutamente perderci, basta recarsi nella sezione “Prossimamente” e poi cliccare sul pulsante “Ricordamelo”. In questo modo Netflix ci manderà il suo promemoria quando il contenuto sarà effettivamente disponibile in piattaforma. Il meccanismo, dunque, è estremamente semplice e veloce, ma anche molto efficace. Con un paio di click, questa utile opzione permette a tutti gli utenti Netflix di restare sempre aggiornati riguardo le ultime novità senza il pericolo di perdere qualche importante uscita, troppo presi dalla complicata vita quotidiana.

Voi conoscevate già questa funzione? Vi è mai capitata di usarla?