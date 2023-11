In Francia, in quest’ultimo periodo, il mercato delle auto elettriche sta vivendo un momento di forte espansione. Infatti, solo per il mese di Ottobre 2023, è stato registrato un aumento delle quote di immatricolazione che hanno raggiunto il 16,7%.

Dato che dimostra come il paese stia prendendo seriamente in considerazione la questione auto elettriche e la loro definitiva sostituzione alle vetture tradizionali, al fine di garantire una maggiore tutela ambientale.

A tal proposito, l’auto elettrica più venduta in Francia, nel mese di Ottobre, è stata la Dacia Spring, le cui vendite sono riuscite a superare persino quelle della Tesla Model Y.

Il mercato delle auto elettriche: ottimi risultati e grandi aspettative

Ad aver contribuito a rendere la Dacia Spring l’auto elettrica più venduta in assoluto in Francia, è stato sicuramente il suo prezzo super vantaggioso.

Stiamo infatti parlando di un valore netto di circa 20.800 euro, il prezzo più accessibile del mercato attuale.

Ovviamente, è importante non trascurare anche l’effettivo contributo offerto dai nuovi incentivi statali, che sono stati indispensabili per il raggiungimento di tali risultati.

Infatti, già partendo dalle polizze assicurative del 2024, esse hanno concesso uno sconto pari a ben 5000 euro, applicabile a tutti gli ordini che saranno effettuati prima del mese di Dicembre 2023.

Cosa che di conseguenza ha contribuito ad un aumento delle vendite durante questo periodo.

Insomma, stiamo finalmente assistendo alla crescita del mercato delle auto elettriche, almeno per la Francia. Mercato in cui la Dacia Spring la sta facendo da padrona indiscussa.

Tanto è vero che una nuova versione della vettura Spring è già stata svelata per il prossimo anno.

Ci si augura così di proseguire per questa strada, mirando al raggiungimento di risultati sempre più alti.