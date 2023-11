Porche è uno dei marchi più famoso che ha regalato modelli a quattro ruote da sogno. La casa di produzione, nel 2023, celebra un grande anniversario, infatti, sono trascorsi 75 anni dalla sua fondazione. Ma non è tutto. Infatti, 60 anni fa nasceva la 911, il modello considerato più famoso per Porche, nonché quello che ha ottenuto maggior successo nella storia. Questo particolare gioiello si rinnova anno dopo anno continuando a migliorare le sue prestazioni.

Negli ultimi giorni è stato anche annunciato un grande investimento da 250 milioni di euro per poter ampliare il suo stabilimento a Zuffenhausen. Si tratta dello stabilimento storico, il centro di produzione della casa tedesca. In questo modo sarà sempre più improntato sulla costruzione di auto elettriche, senza però mettere mai da parte i motori termici, soprattutto i tanto amati Flat-six.

Una Porche dimenticata

Un destino meno piacevole è stato riservato ad un modello di Porche, abbandonato per ben 15 anni e poi essere rinvenuto in pessime condizioni. Un gruppo di esperti è intervenuto ed è per fortuna riuscito a ritrovare l’automobile e renderla nuovamente perfetta, proprio come se fosse appena uscita dalla fabbrica. L’operazione ha riguardato una Porche 944 prodotta tra il 1989 e il 1991.

Non è uno dei modelli più noti della casa di produzione automobilistica, ma è comunque una supercar di altissimo livello. Infatti, il modello è dotato di un motore anteriore a trazione posteriore con potenza massima di 250 cavalli. E ricordiamo che questa spinta si riusciva a raggiungere solo con il modello Turbo 944 prodotta invece tra il 1989 e il 1991. Cifre davvero importanti se si pensa che stiamo parlando di oltre trent’anni fa e di certo non era facile raggiungere simili traguardi con le tecnologie presenti all’epoca.

Ebbene, uno di questi modelli, il 944, è stato abbandonato per 15 anni in un’autorimessa dedicata appunto a tutte quelle vetture che non hanno più un padrone. Per fortuna però un gruppo di esperti hanno cambiato le sorti di questo veicolo. Questi esperti invece hanno trovato questa Porche e hanno deciso di rimetterla a nuovo. Un video pubblicato sul canale YouTube “WD Detailing“ mostra il momento in cui gli esperti hanno portato via il veicolo mentre spiegano la storia della Porche e i modi che utilizzeranno per ripararla. Successivamente viene portata in un’officina e qui viene sottoposta ad una serie di interventi tecnici e ripulita da tutta la sporcizia di cui era ricoperta. La restaurazione coinvolge le componenti interne ed anche quelle esterne e alla fine viene anche riverniciata. Il lavoro che c’è stato è davvero pazzesco e il risultato estremamente sensazionale.