Sembra proprio che gli italiani non siano in grado di mostrare particolare fantasia quando si parla di password. Infatti, anche se una delle più usate (123456) è ormai sparita, quasi, del tutto, i problemi a riguardo restano. Come sappiamo, con l’ampliarsi delle nostre attività online le password diventano sempre più importanti per riuscire ad allontanare hacker e malintenzionati. Eppure, la scarsa fantasia mostrata dagli italiani quando si parla di password rende difficile riuscire a mantenere alto il livello di sicurezza dei propri account e dati.

Quali password utilizzano di più gli italiani?

In Italia, ancora moltissimi utenti pensano che la scelta della password sia irrilevante. Infatti, nonostante i portali in rete consigliano parole chiave sempre più complesse per rendere difficili i tentativi di violazione, le password scelte dagli utenti dimostrano come gli italiani utilizzando comunque password poco complesse.

Una delle password meno efficaci e più utilizzati è sicuramente 123456. Nel 2023 questa sequenza è stata abbandonata lasciando spazio però ad una parola che non aumenta il livello di sicurezza degli account. Un’indagine condotta dalla società NordPass mostra come la situazione sia abbastanza critica. Infatti, i dati rilasciati dall’azienda hanno messo in evidenza come gli italiani preferiscano impostare la parola “admin” come password, sostituendola al precedente 123456.

La poca fantasia nel creare le password degli italiani è mostrata anche dal terzo posto della classifica dove si posiziona la parola “password”. Invece, alcune parole di solito utilizzate come nomi personali e squadre di calcio non sono più utilizzate e sono fuori dalla top ten di NordPass. Il 31% degli utenti, ad oggi, utilizza ancora semplici sequenze numeriche come password. Dallo studio però è emerso anche che gli utenti tendono ad utilizzare password più “deboli” per piattaforme di streaming, mentre utilizzano altre più “forti” per piattaforme che offrono servizi finanziari.

Le cose non sembrano migliorare a livello globale. Infatti, anche facendo un’analisi più ampia possiamo notare come le password impostate sono ancora troppo facili da risalire. Secondo quanto riportato dall’indagine è emerso che in Australia la parola più utilizzata è “banned”, mentre in Malesia una delle più utilizzate è “Kento123!”. Per quanto riguarda l’Europa invece vediamo che in Gran Bretagna molti utenti utilizzano ancora riferimenti calcistici come password.