DAZN riparte, la SERIE A torna nel weekend: ecco il calendario

Saranno diverse le partite interessanti che costelleranno il weekend di DAZN. Con il ritorno del campionato di Serie A, ecco più match avvincenti, come ad esempio Atalanta – Napoli di sabato alle ore 18:00. Qualche ora più tardi, ecco un’altra partita entusiasmante che vedrà protagoniste Milan e Fiorentina a San Siro alle 20:45.

Per quanto riguarda le partite domenicali, la più interessante del pomeriggio riguarderà certamente il match salvezza tra Frosinone e Genova alle 15:00. Il clou dell’intera giornata di campionato però arriverà la sera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Qui andrà in scena il derby d’Italia che vedrà in campo Juventus ed Inter, con in palio il primo posto solitario in classifica.

Ricordiamo che tutte queste partite sono disponibili su DAZN, con soli tre match in condivisione con Sky. Qui in basso potete notare l’intero calendario della giornata, con ogni partita con la relativa data e con il relativo orario. Basterà un qualsiasi abbonamento che comprende il pacchetto calcio per vedere tutte le partite.

DAZN: ecco tutte le partite di questo weekend di Serie A in esclusiva

Qui in basso ecco la lista intera di questa giornata di Serie A che vedrà contrapposte le 20 squadre italiane. Si parte esattamente da questo sabato alle ore 15:00.