Vitesy Shelfy, il device per evitare lo spreco del cibo

Vitesy ha lanciato quest’oggi Shelfy, un dispositivo che nasce con il chiaro intento di migliorare la salubrità degli alimenti, riducendo al massimo lo spreco alimentare. Da una recente ricerca è stato verificato che solamente in Italia sono ben 8,65 milioni le tonnellate di cibo sprecate all’anno, per un valore commerciale di 22 miliardi di euro, pronto a tramutarsi in 146kg di cibo per ogni italiano con un costo medio a persona di 400 euro.

Vitesy è una azienda che da sempre lavora nel campo di soluzioni green e intelligenti, atte a incrementare il benessere delle persone, una realtà pordenonese che entra ufficialmente nel mercato italiano con Shelfy, un prodotto realizzato in seguito ad una campagna di crowdfunding, che l’ha portata a raccogliere 1 milione di euro circa e la realizzazione di 100’000 pezzi, già presenti a Singapore, nel Regno Unito, in Canada o negli Stati Uniti.

Vitesy Shelfy, di cosa si tratta

Il prodotto, realizzato al 100% in Italia, nasce per migliorare la salubrità degli alimenti che si trovano all’interno del frigorifero. Dopo averlo acceso, l’utente non dovrà fare altro che inserirlo all’interno dell’elettrodomestico, poi farà il resto tutto da solo. Questi utilizza una tecnologia fotocatalitica che prolunga la durata degli alimenti, riducendo la carica batterica e fungina di 10 volte rispetto al normale, e riducendo anche i cattivi odori, con la degradazione delle corrispettive molecole. Il filtro integrato al suo interno è completamente lavabile, sia per un risparmio in termini ambientali che economici.

Il sensore di apertura porta, affiancato dall’app Vitesy Hub disponibile per mobile, permetterà di capire anche il consumo energetico del frigorifero, offrendo anche preziosi consigli su come ridurlo. Il prodotto è completamente riciclabile e riparabile, grazie al suo essere ad incastro, con una batteria che ha una autonomia di 30 giorni, ma che potrà essere ricaricata in sole 2 ore.

Per acquistarlo, al prezzo scontato di 126 euro (altrimenti il listino è di 169 euro), vi potete collegare al sito ufficiale.