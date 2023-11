Come ogni anno, l’istituto federale per la radioprotezione sito in Germania, ha stilato la propria classifica riguardante il quantitativo di radiazioni elettromagnetiche emesso dai vari smartphone in commercio, per individuare quali siano i più “pericolosi”.

Il parametro è il solito SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico, che va ad identificare il quantitativo di radiazioni elettromagnetiche che il nostro organismo assorbe per unità di chilogrammo, in seguito ad una esposizione di 30 minuti. Il limite imposto dall’Unione Europea, oltre il quale non si può assolutamente andare, altrimenti non verrebbero commercializzati, è di 2 W/kg, quale è il modello che vi si avvicina maggiormente?.

Radiazioni elettromagnetiche, il SAR è elevato in questi modelli

Il modello con il SAR più alto è LG 510W, seguito da LG-G512, capaci di raggiungere ben 1,94 W/kg. Al secondo posto della speciale classifica trova posto Motorola Edge, con un valore di 1,79 W/kg, seguito poi da Xiaomi Mi A1, nella sola variante LTE Dual SIM, con un valore di 1,75 W/kg.

Scorrendo più in basso la lista incrociamo comunque altri modelli, quali possono essere Huawei P8 con 1,72 W/kg, OnePlus 5T con 1,68 W/kg e similari. Dall’altro lato della medaglia trovano comunque posto svariati dispositivi che hanno un SAR praticamente irrisorio, questi possono essere Samsung Galaxy Note 10.1 (0,03 W/kg), Huawei Mate 8 (0,20 W/kg), Galaxy A34 con 0,55 W/kg, Galaxy S23 Ultra e Z Flip5 con valori che sfiorano 1W/kg.

A prescindere dal dispositivo di cui siete in possesso, il consiglio che vi possiamo dare non cambia assolutamente: cercate sempre di ridurre al massimo l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche.