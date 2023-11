Tesla Cybertruck, il fuoristrada in grado di salire le scale

La competizione tra Tesla Cybertruck e Ford F-150 Lightning si intensifica, questa volta focalizzandosi sulle loro capacità nel fuoristrada. Il dibattito si concentra su una domanda specifica: sono entrambi in grado di salire le scale? Questa sfida non verbale tra i due giganti dell’automotive è emersa recentemente, con un focus particolare sulle prestazioni dei loro pick-up elettrici in condizioni di guida estreme.

Tesla Cybertruck: chi tra i due marchi primeggia?

Il contesto di questa sfida si è sviluppato quando video del Cybertruck di Tesla, impegnato in una prova di salita in un’area off-road in California, sono apparsi online. Il percorso, noto come “The Stairs” per il suo terreno irregolare che ricorda una scalinata, ha messo alla prova il veicolo di Elon Musk. Nonostante alcune difficoltà iniziali nel trovare la trazione adeguata, il Cybertruck è riuscito a superare la sfida, raggiungendo la cima nonostante le critiche degli utenti sui social media.

In risposta a ciò, Jim Farley, CEO di Ford, ha interpretato questa prova come una sfida diretta. Deciso a dimostrare che anche il Ford F-150 Lightning, il rivale diretto del pick-up elettrico di Tesla, è all’altezza della situazione, Farley ha condiviso un video sul suo profilo personale su X. Nel video, il F-150 Lightning affronta con successo lo stesso percorso, nonostante alcuni momenti di incertezza e difficoltà simili a quelle incontrate dal Cybertruck.

Il video di Farley, accompagnato dalla didascalia “F-150 Lightning does it all” e un pollice in su, mostra il pick-up Ford che raggiunge la vetta, proprio come il suo concorrente Tesla. Questo confronto diretto tra i due veicoli ha acceso ulteriormente il dibattito tra gli appassionati e gli esperti del settore: quale dei due modelli ha mostrato le migliori prestazioni in questa prova di fuoristrada?

Entrambi i veicoli hanno dimostrato di possedere notevoli capacità nel superare ostacoli impegnativi, ma la domanda rimane: quale tra il Cybertruck di Tesla e il F-150 Lightning di Ford ha effettivamente primeggiato in questa sfida? La risposta potrebbe non essere semplice, poiché entrambi hanno mostrato punti di forza e debolezza, ma ciò che è certo è che la competizione tra questi due colossi dell’automotive elettrico continua a crescere, stimolando l’interesse e la curiosità degli appassionati di tutto il mondo.