È in arrivo un nuovo, l’ennesimo potremmo dire, aggiornamento sulla piattaforma Meta. L’app di messaggistica istantanea sta provvedendo a diffondere un nuovo aggiornamento che fornisce a tutti gli utenti la possibilità di autenticarsi tramite la verifica con un indirizzo e-mail anziché tramite il solito sistema con SMS. Questa funzione era presente precedentemente in una versione beta di WhatsApp ed ora sta provvedendo a diffonderla su tutti i dispositivi a livello mondiale.

Nuovo metodo di autenticazione su WhatsApp

Su WABetaInfo viene annunciato che la versione 23.24.70 di WhatsApp indirizzata agli iPhone rilasciata proprio in questi giorni nell’App Store, fornisce a tutti gli utenti una nuova funzione di autenticazione. Questa funzione si basa sugli indirizzi e-mail proprio come accade con gli SMS. Il sistema non va a sostituire le verifiche SMS, ma costituisce una valida alternativa per tutti gli utenti che si trovano in un’area senza copertura per il proprio cellulare e devono però accedere al proprio account di WhatsApp.

Questo sistema di autenticazione per WhatsApp è molto semplice da usare. Infatti, per aggiungere il proprio indirizzo e-mail all’account basta selezionare la scheda relativa al proprio profilo, selezionare l’opzione “Account” e qui procedere selezionando l’indirizzo e-mail. WhatsApp conferma che l’indirizzo selezionato verrà utilizzato solo per il sistema di autenticazione e non sarà reso visibile per gli altri utenti. Bisogna però ricordare, che, se anche si usa questo metodo di autenticazione per poter utilizzare WhatsApp è comunque necessario avere un numero di telefono valido.

Inoltre, sempre in relazione alla sicurezza dei propri utenti, WhatsApp ha sviluppato anche una nuova funzione. Questa permetterà agli utenti stessi di poter impostare un nome utente da condividere con gli altri al posto del numero di telefono. Questa opzione però è ancora in rollout e non è stata ancora rilasciata. Queste sono solo alcune le funzioni che negli ultimi mesi WhatsApp sta rilasciando. Infatti, dopo aver introdotto la possibilità di condividere sia foto che video in HD sembra che ora stia testando la funzione che permetterà di eliminare completamente la compressione dei contenuti mediali. A giugno, invece, la società ha aggiunto una particolare funzione che permette di silenziare in modo automatico le chiamate sconosciute.