L’intelligenza artificiale è ormai ovunque, in alcuni casi nemmeno ci sorprende. Un nuovo chatbot AI però sta per arrivare su un’app decisamente inaspettata: WhatsApp. La novità in arrivo sulla piattaforma potrebbe essere estremamente interessante per tutti quelli che sono particolarmente interessati alle funzioni svolte dall’intelligenza artificiale.

Nelle ultime ore stanno emergendo alcune interessanti novità in relazione a WhatsApp e un suo possibile chatbot AI. Infatti, sembra che nella versione beta più recente per Android dell’applicazione di messaggistica sia presente una particolare scorciatoia relativa alla presenza di un chatbot.

In arrivo il chatbot AI di WhatsApp

D’altronde già qualche tempo fa Meta aveva annunciato l’arrivo di nuove funzioni per la sua applicazione legate all’uso dell’intelligenza artificiale. Però se prima si trattava solo di voci, ora sembra che la proposta stia diventando sempre più concreta. A dirlo sono i primi “avvistamenti” notati nella recentissima versione beta dell’app. Infatti, gli utenti della piattaforma di messaggistica che hanno aderito al programma beta hanno avuto modo di osservare “da vicino” l’introduzione di questa nuova interessante funzione.

Per quello che è emerso fino ad ora, sembra che gli utenti potranno accedere al chatbot AI di WhatsApp tramite un apposito pulsante. Questo verrà collocato sopra il tasto che permette di inviare messaggi nuovi. Questo almeno per quanto riguarda la versione Android della piattaforma di messaggistica istantanea. Il servizio di intelligenza artificiale per il momento è stato integrato nella piattaforma per la sua versione beta 2.23.24.26, ma sembra che alcuni utenti siano riusciti a scovare questa nuova funzione anche in un’altra versione beta, la 2.23.24.23.

Per il momento però non ci sono ulteriori dettagli a riguardo. A livello ufficiale, infatti, non sono state rilasciate informazioni concrete su questa funzione, sul suo funzionamento o su una possibile data di rilascio. Infatti, se anche sappiamo del suo arrivo, non sappiamo ancora con certezza quali possibilità offrirà il nuovo chatbot AI a tutti gli utenti di WhatsApp. Come è noto l’app di messaggistica istantanea è la più famosa ed utilizzata al mondo. Dunque, bisogna prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Nel frattempo, si può solo attendere maggiori indicazioni e sviluppi concreti a riguardo da parte di Meta che, come abbiamo detto per il momento, resta in silenzio.