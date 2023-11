Iliad regala il 5G gratis, ecco con quale offerta

Il mese di novembre si dimostrerà ancora una volta molto prolifico per Iliad che vuole aumentare il numero di utenti.

Con l’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale, ovvero la nuova Giga 150, tutto risulterà più semplice alla luce del prezzo e dei contenuti.

Iliad continua la sua scalata, il gestore non si ferma e lancia ancora la Giga 150 con il 5G

Venendo ai contenuti disponibili nell’ultima offerta di Iliad, ovvero la nuova Giga 150, si parte dai minuti fino ad arrivare ai giga. Partendo proprio dalla connessione ad Internet, ci sono 150 giga disponibili in 5G. Passando invece a minuti e messaggi, questi sono senza limiti verso tutti ogni mese.

Questa promozione mobile costa ogni mese 9,99 € e non cambia di prezzo, esattamente come tutte le altre offerte del gestore.

Anche per quanto riguarda l’attivazione c’è un costo da pagare ma solo la prima volta. Gli utenti Iliad dovranno infatti effettuare una prima ricarica da 20 € per soddisfare il costo di attivazione di 9,99 €, praticamente lo stesso del prezzo mensile della Giga 150.

Oltre a tutti questi contenuti, quello che rende grande Iliad è sicuramente la connessione e la sua qualità. Il gestore concede a tutti coloro che arrivano sottoscrivere una delle sue offerte mobili di questo tipo anche il 5G in maniera gratuita.

Esatto, non bisognerà pagare nulla per avere il massimo standard di rete, ma bisognerà rispettare alcuni criteri. Innanzitutto è necessario avere uno smartphone che sia in grado di navigare utilizzando il 5G, altrimenti sarà inutile averlo. Lo stesso vale per la zona in cui si vive che, se dovesse essere priva di copertura, non potrà di certo garantire la navigazione con il massimo standard.