Sconti pazzi da Unieuro in occasione del Black Friday, proprio in questi giorni gli utenti possono approfittare di un risparmio più unico che raro, che li porta a spendere pochissimo sull’acquisto di smartphone di alto livello, o comunque prodotti legati alla tecnologia di ultima generazione.

Gli sconti, che potete trovare elencati nel nostro articolo, sono da considerarsi attivi in esclusiva nei negozi di casa Unieuro, come anche direttamente online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare le medesime occasioni per spendere poco, e godere anche della spedizione a domicilio gratuita (solo se l’ordine ha un valore superiore ai 49 euro).

Ricevete gratis le offerte Amazon sul vostro smartphone, e scoprite i prezzi più bassi del Black Friday, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Unieuro shock, offerte da non credere nel Black Friday

Occasioni imperdibili vi attendono da Unieuro, con la possibilità, ad esempio, di acquistare le Apple Airpods di seconda generazione (modello del 2019), a soli 99 euro. Sempre restando nella tecnologia, possiamo trovare anche il deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria, modello S1, che oggi ha un costo di soli 119 euro, contro i 179 euro di listino.

I grandi elettrodomestici la fanno da padroni all’interno del volantino di Unieuro, con la lavatrice Indesit a caricamento frontale ad 6kg a soli 249 euro, passando per il modello 71252W, sempre di Indesit ma da 7 kg, con una spesa esattamente identica. Non mancano riferimenti alle macchine per il caffè, come la De’Longhi Genio S Touch, che costa 81 euro, oppure la friggitrice ad aria di Ariete, in vendita a 72 euro.

Tutti sconti che sono facilmente visibili tramite il sito ufficiale, che può essere raggiunto con la pressione di questo link.