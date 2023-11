Iliad fa risparmiare PER SEMPRE, la Giga 150 regala anche un servizio

Dopo aver visto numerosi altri gestori fare il loro esordio nel mondo della telefonia mobile proponendo offerte vantaggiose, Iliad ha deciso di confermarsi. L’azienda di telefonia mobile vuole infatti portare avanti il suo progetto che punta ad aumentare il numero di utenti disponibili. Dopo essere arrivata a 10 milioni di clienti attivi, questa realtà vuole ampliarsi in maniera ulteriore e per farlo serviranno delle offerte mobili e fisse di livello.

Per quanto riguarda il piano fisso e dunque l’ambiente domestico, Iliad dispone un’offerta in fibra ottica tra le migliori in assoluto, alla quale è possibile accedere facilmente. Basta infatti avere un’offerta mobile sullo smartphone, ottenendo così un prezzo di favore. La condizione necessaria sarà quella di pagare 9,99 € al mese, siccome con un prezzo più basso sul mobile non si potrà accedere all’offerta fissa scontata.

Iliad: la promo del momento è come sempre la Giga 150, ecco il 5G gratis

Proprio parlando delle offerte mobili, ce n’è una attualmente sul sito ufficiale che permette di avere tutto per pochi euro mensili. Basta ricordarsi solo di come sia fatta la Giga 150, offerta che in passato era stata già pubblicata dal gestore sul suo sito ufficiale.

Più precisamente, la promo garantisce a tutti la possibilità di avere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso e mobile. Ci sono anche messaggi illimitati verso tutti i provider e infine 150 giga per navigare in Internet sfruttando la rete 5G. Questa è offerta totalmente gratis, senza nessuna necessità di fare qualsiasi upgrade. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre e per tutti coloro che la scelgono.