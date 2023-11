WhatsApp, la principale piattaforma di messaggistica istantanea, continua ad aggiornare continuamente le sue funzioni e ad inserire opzioni ed impostazioni completamente nuove. Il tutto al fine di riuscire a migliorare sempre di più l’esperienza d’uso dell’utente, garantendogli sempre un servizio funzionale e all’avanguardia.

Ebbene, proprio di recente, l’app ha ufficialmente lanciato un nuovissimo sistema di verifica degli account tramite il riconoscimento via mail.

Dopo settimane di implementazioni e di test, la funzione è arrivata finalmente in Italia e gli utenti possono iniziare ad usufruirne. Ovviamente solo dopo essersi assicurato di aver installata sul proprio dispositivo l’ultima versione aggiornata dell’app presente su Play Store.

WhatsApp: il nuovo sistema di autenticazione account

Grazie a questo ulteriore aggiornamento gli utenti WhatsApp, avranno ora la possibilità di autenticarsi sulla piattaforma utilizzano la propria email, anziché il loro recapito telefonico.

All’inizio questa nuova opzione erà disponibile esclusivamente per alcuni utenti beta selezionati, tuttavia, a dispetto di qualsiasi aspettativa, è arrivata ufficialemente anche in Italia.

Per aggiungere l’indirizzo email al proprio account, basta andare sul proprio profilo e cliccare l’ opzione “Account” , da qui selezionare “Indirizzo email” ed il gioco è fatto.

Ovviamente l’utilizzo email non sostituirà il numero telefonico, tuttavia potrà comunque essere utilizzato come ulteriore sistema di autoidentificazione.

Non sappiamo ancora se questa funzione sarà rilasciata in maniera uniforme per tutti gli utenti sia Android sia iOS. È probabile che il suo sviluppo seguirà tempo diversi. In ogni caso assicuratevi di mantenere sempre aggiornata la vostra applicazione. La nuova funzione di autenticazione non tarderà ad arrivare anche sui vostri dispositivi.