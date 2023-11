In Italia sono varie le truffe che stanno circolando negli ultimi tempi. Purtroppo, infatti, le frodi che riguardano la sicurezza informatica sono sempre più all’ordine del giorno. A tal proposito, Unicredit lancia un nuovo allarme per i suoi clienti: alcuni truffatori simulano i numeri della banca per ingannare i loro utenti con telefonate fraudolente.

La banca Unicredit sta inviando negli ultimi giorni a tutti i suoi clienti un apposito messaggio nell’Area Clienti della sua App. In questo messaggio nell’applicazione ufficiale sui dispositivi mobili, viene riferito che ci sono tentativi di fronde in corso ai danni della clientela Unicredit.

Unicredit lancia un nuovo allarme per le truffe

I truffatori stanno simulando i numeri della banca. Nello specifico si fa riferimento a due numeri gratuiti, ovvero 800.57.57.57 e 02 33408973. Utilizzando questi contatti i truffatori si spacciano per dipendenti bancari per riuscire a truffare le vittime malcapitate. Infatti, durante la telefonata, vengono chiesti dati e credenziali dell’Internet Banking. E non solo.

In alcuni casi arrivano anche a chiedere i numeri della carta dei clienti per poter controllare una fantomatica transazione o risolvere una potenziale situazione critica o ancora per abilitare la carta dopo un problema di qualsivoglia natura. Unicredit ovviamente ribadisce ai suoi clienti che nulla di tutto questo è vero e che la banca non chiederà mai di risolvere queste problematiche telefonicamente. Quindi se gli utenti ricevono comunicazioni di questo tipo non devono assecondarle in alcun modo.

Inoltre, la comunicazione di Unicredit continua invitando gli utenti a non fornire mai informazioni e dati sensibili a terze parti. Tra i dati sensibili ovviamente rientrano codici, PIN e numeri di carta. Infatti, non bisogna affidarsi a qualsiasi tipo di chiamata in arrivo da parte di una finta utenza Unicredit. Queste arrivano da numeri che appunto non essendo ufficiali vengono utilizzati solo per mettere in atto operazioni malevoli. Se si riceve una di queste comunicazioni e si hanno dubbi a riguardo è bene recarsi nel proprio ufficio bancario e richiedere fisicamente assistenza alla filiale Unicredit. In questo modo sarà possibile ottenere maggiori informazioni e dettagli riguardo al proprio caso senza il pericolo di cadere in una trappola da parte dei truffatori.