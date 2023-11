Falla nel 4G può rivelare ai truffatori i vostri DATI bancari

Da anni si discute su quali siano i problemi sul web e uno dei più gravi da risolvere risulta sempre lo stesso: le truffe. Più utenti infatti si sono resi conto di avere a che fare con un mondo di inganni, i quali possono colpire anche qualora si sia abbastanza istruiti in merito.

Se non avete mai sentito parlare della falla nel 4G, dovreste capire di cosa si tratta. È il metodo perfetto mediante il quale i malviventi creano un’antenna fittizia tra l’antenna reale dell’operatore e lo smartphone del malcapitato.

Falla nel 4G, ecco cosa vi rubano e come lo fanno

Sarà proprio così, ovvero con un’antenna fittizia, che si potrà ottenere l’insieme di tutti i dati sensibili e di tutte le informazioni, tra cui ci saranno anche password, dati bancari e cose del genere. Il problema quindi è molto più serio di quello che si crede, con nessun gestore telefonico che è in grado di porre rimedio ad una situazione così difficile.

L’unica cosa che gli utenti possono fare realmente è di stare sempre attenti a tutto quello che notano sul proprio smartphone inteso come differenze. Sarà questo infatti l’unico modo che potrà essere utile per essere sicuri che tutto stia andando come deve.

Nel momento in cui incontrerete sulla vostra strada dei banner pubblicitari o delle applicazioni che non avete installato in passato, dovreste cominciare a preoccuparvi seriamente.

Ricordiamo infatti che i truffatori che utilizzano questo metodo non fanno altro che installare ad insaputa dell’utente dei software sul suo smartphone. Sarà proprio mediante questi escamotage che riusciranno a carpire tutte le informazioni che vogliono.