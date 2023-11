Amazon riserva un’altra incredibile sorpresa a tutti gli utenti che oggi vogliono avvicinarsi al mondo dei wearable più richiesti e desiderati del momento, come ad esempio il Garmin Instinct 2S, un dispositivo di fascia media, che oggi è stato scontato di un altro 30% rispetto al valore consigliato di listino.

Nasce come smartwatch rugged, ciò sta a significare che il prodotto può quasi essere quasi considerato “indistruttibile”, ed adatto ad essere utilizzato in ogni luogo o per ogni utilizzo. Ha una cassa da 40 millimetri, il che lo rende adatto ad ogni polso, con una autonomia di 21 giorni di utilizzo complessivo, grazie al display non a colori e scarsamente retroilluminato.

Garmin su Amazon: prezzo davvero eccellente per il Black Friday

Il prezzo è super ribassato per uno degli smartwatch più richiesti e desiderati del momento, il Garmin Instict 2S può difatti essere acquistato a soli 218 euro, contro i 299 euro previsti dal listino originario, o comunque da quello che spesso viene definito come il prezzo consigliato dall’azienda. Acquistatelo SU AMAZON premendo QUI.

Il suo essere rugged ne permette l’utilizzo fino a 100 metri di profondità, con oltre 30 app precaricate, che permettono agli utenti di svolgere qualsiasi allenamento o attività sportiva, oltre che fruire di una assistenza personalizzata con il Garmin Coach, che permette di raggiungere gli obiettivi originariamente prefissati e superarli senza troppa difficoltà. Lo smartwatch è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone attualmente in commercio.