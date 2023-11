Il Black Friday si avvicina e la convenienza di Iliad è sempre più alta. I clienti che decidono di attivare una promozione con il provider francese in questo mese di novembre potranno optare ancora sulla vantaggiosa tariffa di listino, ossia la Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

I vantaggi messi in campo dalla Giga 150 sono di prim’ordine sia per quanto concerne il costo che le soglie di consumo. Al prezzo mensile di soli 9,99 euro gli utenti riceveranno chiamate ed SMS infiniti verso tutti, con la presenza di 150 Giga per la connessione di rete. Coloro che optano per la Giga 150 oltre a ricevere questo pacchetto completo per costo e soglie, avranno a loro disposizione anche tre novità a costo zero.

Il gestore francese, come primo regalo al pubblico, mette a disposizione di tutti gli abbonati le chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare liberamente con amici e parenti in giro per il mondo senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto alla ricaricabile di riferimento. Sarà possibile parlare liberamente con altri contatti in ben sessanta stati tra i diversi continenti.

Con la garanzia delle Giga 150, inoltre, gli utenti di Iliad si assicurano anche la tecnologia 5G inclusa nel prezzo. In controtendenza rispetto a TIM, Vodafone e WindTre, il provider non chiede alcuna spesa extra per le connessioni internet di ultima generazione. Ulteriore novità delle ultime settimane è infinte l’immediata disponibilità di un’app a costo zero con un programma nativo del provider francese in arrivo su smartphone Android e iPhone.