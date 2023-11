I prezzi attivati da Euronics in occasione del Black Friday sono indubbiamente tra i migliori dell’ultimo periodo, perché in grado di ridurre al massimo la spesa, sia sull’acquisto dell’elettronica più generale, che proprio di beni più utilizzati tutti i giorni, quali potrebbero essere gli smartphone.

Gli ordini, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a fare con Euronics, devono essere completati direttamente nei singoli negozi sparsi per il territorio, senza particolari differenze in relazione al socio di appartenenza, ed anche online tramite il sito ufficiale dell’azienda, che prevede comunque la consegna a domicilio gratuita.

Euronics regala offerte assurde solo oggi

Il Black Friday di Euronics è attivo fino al 27 novembre, con tantissime occasioni da non perdere di vista, osservando come al solito da vicino il segmento degli smartphone, ecco arrivare prima di tutto il Galaxy A33, disponibile a soli 229 euro, ma anche tante altre occasioni legate sempre alla fascia media, come Realme 11 Pro+ 5G a 299 euro, Realme C51 a 119 euro, TCL 40 Se a 149 euro, oppure Galaxy A33 a 229 euro, Galaxy A14 a 159 euro e similari.

Per quanto riguarda il mondo Apple, gli utenti potranno pensare di acquistare Apple iPhone 11, con un prezzo finale che corrisponde solamente a 549 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi ed ovviamente no brand. Gli altri sconti del volantino sono per comodità raccolti nelle pagine che trovate inserite qui sotto, ricordandovi comunque che gli stessi ordini possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale dell’azienda.