Apple è forse riuscita finalmente a risolvere i problemi di surriscaldamento che sembrano caratterizzare i nuovi modelli iPhone 15.

A dare la notizia è stato il noto informatore Kosutami, il quale ha pubblicato un post su X, ex Twitter, sostenendo che Apple avrebbe trovato la sua soluzione nel grafene.

Ebbene sì, è probabile che la nota azienda multinazionale utilizzerà sistemi di raffreddamento al grafene per il suo iPhone 16, il cui lancio è previsto per il 2024.

Apple e la soluzione del grafene

In questo modo Apple si prepara a risolvere, in maniera preventiva, tutti i problemi che sembrano caratterizzare l’attuale iPhone 15. Molti utenti hanno infatti lamentato un suo eccessivo surriscaldamento, con serie preoccupazioni per la batteria dello smartphone.

Ma che cos’è il grafene?

Si tratta di una forma di carbonio formato da un solo strato di atomi organizzati in una struttura esagonale bidimensionale.

Il grafene ha delle proprietà davvero uniche. Ha infatti un’elevata conducibilità termica ed elettrica, è molto leggero, resistente e trasparente.

Questo materiale sembra infatti risolvere al 100% la problematica del surriscaldamento del dispositivo. Questo grazie alla sua conduzione termica che è molto superiore rispetto a quella del rame. In questo modo, il calore generato dal cellulare, potrà essere dissipato in maniera efficiente, garantendo un funzionamento ottimale dell’iPhone 16 a lungo termine.

In questo modo Apple, rivendica ancora una volta, il suo predominio come una delle più autorevoli aziende tech, dedite ed interessate allo sviluppo e alla ricerca di tecnologie sempre più all’avanguardia.

In caso di nuovi aggiornamenti a riguardo, ovviamente non tarderemo a riportarvi tutte le notizie in tempo reale !