Iliad ha un servizio SUPER che è gratis per tutti

Conoscete la Giga 150 di Iliad? Questa promozione consente di avere tutti i contenuti ogni mese per un prezzo bassissimo e soprattutto che dura per sempre. Inoltre in regalo c’è il miglior standard di rete in assoluto con l’attivazione da pagare a parte solo la prima volta.

Venendo al dettaglio, quando si parla della Giga 150, si tengono in considerazione svariati aspetti. Il primo è sicuramente quello dei contenuti che offre che, come già detto, sono super abbondanti. Il secondo aspetto riguarda certamente la qualità di questi ultimi, legata anche alla rete molto ben diffusa da parte di Iliad in Italia negli ultimi anni. Infine ecco l’altro aspetto, ovvero quello legato alla convenienza, siccome c’è un prezzo che va al di sotto dei 10 € ogni mese.

Iliad: l’offerta migliore è ancora disponibile, ecco cosa include

Ora come ora sul sito di Iliad c’è quella che probabilmente è la migliore offerta della parte finale del 2023. Molti utenti che ancora non hanno sottoscritto l’offerta non sanno cosa include al suo interno, ma c’è davvero di tutto. Iliad permette infatti di basarsi su minuti senza limiti verso qualsiasi utente ogni mese, su messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto su ben 150 giga per navigare sul web utilizzando il 5G. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese per sempre.

Ovviamente bisogna ricordare che per usufruire del 5G servirà avere uno smartphone adatto, ovvero che sia compatibile con lo standard. La stessa cosa vale per il posto: se vi trovate in una zona non coperta dal 5G, sarà impossibile usufruirne. Ricordiamo che il costo di attivazione dell’offerta è di 9,99 € una tantum, per cui la prima ricarica necessaria sarà da 20 €.