I prezzi attivati da Expert sono a dir poco folli, infatti sono tra i più bassi dell’ultimo periodo, e nascono proprio con l’idea di invogliare tantissimi consumatori all’acquisto, anche approfittando di una serie di occasioni legate a prodotti non sempre facilmente acquistati dal pubblico, come ad esempio gli elettrodomestici.

La campagna promozionale del Black Friday di Expert è indubbiamente una delle migliori in circolazione, a partire dalla possibilità degli utenti di effettuare gli acquisti ovunque vogliano in negozio, oppure recandosi direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso, è bene ricordarlo, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, un risparmio inedito ed esclusivo valido per poco tempo

Il Black Friday di Expert vuole assolutamente fare la differenza, mettendo subito sul piatto un elenco impressionante di sconti speciali dai prezzi fortemente più bassi del normale, come ad esempio Apple iPhone 14, la penultima generazione dello smartphone più desiderato e richiesto dal pubblico, acquistabile a 799 euro.

Gli utenti possono acquistare numerosi smartphone di fascia medio-bassa, quali possono essere Redmi Note 12 Pro, Motorola Edge 40 Neo, Realme 11 Pro+ (disponibile a 429 euro), TCL 403, Motorola Moto G14, Oppo A58, Honor 90 Lite, Samsung Galaxy A34, Oppo Reno 10 (in vendita a 379 euro), Honor 90, TCL NXT Paper e Samsung Galaxy A54, disponibile a 379 euro.

Tutti questi smartphone, e molti altri ancora, sono raccolti nelle pagine che trovate qui sotto